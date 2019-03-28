元太績優又高股息 外資目標價喊48元

2019-03-28 23:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



元太（8069）28日公布財報，去年每股純益（EPS）達到2.32元，創八年最佳，外資德意志證券出具最新報告，盛讚元太上一季毛利、獲利雙優，且今年展望持續強勁，目標價由45元上調到48元。

元太28日以34.6元作收，上漲0.95元，強於大盤。

德意志表示，元太去年第4季EPS達到0.83元，其中，毛利率受惠ESL（電子紙貨架標籤）增加出貨，大幅擊敗市場預期的43%、高達46.6%。進一步放眼今年，元太預期上半年電子書閱讀器收入可能下滑，但ESL與其他物聯網應用收入持續成長，整體一線產品收入和毛利都會比去年好。

元太表示，電子書閱讀器主要受亞馬遜去庫存影響，因此上半年收入將比去年同期略減，但中長期趨勢不變，元太仍把此業務視為潛力金雞母。

就ESL而言，元太認為這塊需求續強，目前林口廠產能接近滿載，規劃再於波士頓建廠。而隨電子標籤的規格從主流2.9吋擴增到5.65吋、7.5吋，以及彩色電子標籤滲透，ESL毛利可望同步提高。

此外，元太對電子筆記本、先進彩色電子紙（ACeP）及多色彩的可撓式電子紙，展望也相當正向，德意志還肯定元太高於預期的股息派發率，每股配發2.1元現金，換算九成的獲利進行派發，潛在殖利率逾6%。