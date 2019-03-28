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金寶2018年EPS為0.41元 擬配發0.3元現金股利

2019-03-28 22:10經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

金寶今天公布2018年稅後純益為5.5億元，較2017稅後純益成長43.97%，2018年每股稅後純益（EPS）為0.41元，2017年EPS為0.28元，該公司擬配發0.3元現金股利，盈餘配發率73%，以該公司今天收盤價11.5元計算，現金殖利率為3.56%。

金寶2018年前三季稅後純益4.31億元，以此計算，2018年第4季稅後純益為1.19億元，季減38%，但是較2017年第4季稅後淨損9,100萬元，轉虧為盈，2018年第4季EPS為0.08元。

EPS金寶

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