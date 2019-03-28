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大潤發處分獲利續助攻 潤泰新去年每股賺7.22元

2019-03-28 20:39經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

潤泰新去年年報出爐，在2017年處分高鑫零售股權持續在去年挹注下，去年全年營收達148.59億元，較前年109.12億元增加36.1%，營業利益達19.7億元、年增90.3%，稅後純益達99.32億元，較前年111.64億元減少11%，惟因去年潤泰新辦理現金減資四成，股本降至100.32億元，讓去年公司每股稅後純益達7.22元，優於前年的6.91元。

潤泰新表示，由於2017年處分高鑫零售股權分為2017年和2018年兩次交割，其中2017年已認列73億元，另外17.9億元則在去年挹注集團營運。在中國大潤發股權處分收益入袋下，去年公司依舊維持不錯的獲利能見度。

潤泰新指出，沒有中國大潤發挹注的潤泰新，接下來集團就是以營建事業為本業，目的把品牌做到最好，才能創造價格，目前土地開發來源以持續整合都市精華地段，以及合建、政府標案如公辦都更等為主。

從潤泰新本業房地產來說，潤泰新表示，由於人口會一直往捷運站附近移動，有鑑於軌道附近案子受景氣波動的影響較小，因此選地以捷運周邊附近為主，以長線掩護短線來避免外在環境干擾。

目前潤泰新在線銷售的新案，包括「潤泰代官山」、「松濤苑」、「潤泰峰盛」、「潤泰奇岩案」、「潤泰雙子星」、「潤泰禮仁」、「潤泰敦峰」等，將成為營運重要支柱來源。

除了本業部分嚴選具有軌道經濟的地段開發外，潤泰新持續以具有長期穩定收益的商用不動產來克服房市景氣波動，像是潤泰新旗下擁有潤泰百益(松山車站BOT案)、潤泰旭展(南港車站BOT案)等兩大BOT案，以及三大CITYLINK商場；另外，集團更透過不同領域的轉投資如南山人壽、日友環保、潤弘精密、潤泰精材等來分散市場風險。

潤泰新BOT高鑫

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