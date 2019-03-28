廣達擬配3.55元股息 殖利率約6.22%

2019-03-28 19:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



廣達今日公布2018年稅後純益151.18億元，年增5.22%，2018年每股稅後純益（EPS）3.92元，較2017年EPS3.73元小增，該公司擬配發3.55元現金股利，現金殖利率約6.22%。

廣達2018年前三季稅後純益109.78億元，以此計算，該公司2018年第4季稅後純益為41.4億元，季減12.06%，年增14.96%。廣達2018年第4季EPS為1.07元，較去年第3季EPS1.22元衰退，不過，較2017年第4季EPS0.93元增長。

廣達同時宣布，將配發3.55元現金股利，盈餘配發率達90.56%，以該公司今天收盤價57元計算，現金殖利率約6.22%。廣達2018年2月營收628.62億元，月減26%，年減2.2%，廣達表示，2月筆電出貨190萬台，較1月的260萬台持續衰退，但與去年同期比較，是差不多，預期3月業績將恢復正常，因為是季底鋪貨效應。廣達預估，第1季筆電出貨量，將季減20%至25%，進入淡季。

廣達2018年營收1.02兆元，年增0.5%，毛利率4.27%，年減0.2個百分點，營業利益率1.39%，年減0.33個百分點。

廣達2018年第4季營收3,166.05億元，季增12.23%，年增12.38%，毛利率4.1%，季減0.29個百分點，年減0.1個百分點，營業利益率1.42%，季減0.15個百分點，年減0.9個百分點。

展望2019年，廣達董事長林百里之前表示，廣達已過了30歲、是壯年的公司，2018年業績超過1兆元，順利成功達陣。該公司很多部門都在努力做人工智慧（AI），現在已經是AI大公司了，有AI產品、伺服器、雲端、機器人、醫療設備，廣達將成為AI全方位供應商。

廣達副董事長暨總經理梁次震之前表示，2019年因為貿易戰隱憂還是存在，廣達也會視國際局勢再做布局，未來會繼續努力，追求新的利潤。