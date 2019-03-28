鋒裕匯理：在台管理資產將倍增

2019-03-28 18:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



鋒裕匯理資產管理公司看好台灣市場，鋒裕匯理投信4月1日正式合併投顧，將同時深耕零售與法人業務，在台管理資產規模將從50億美元倍增到明年的100億美元。

鋒裕匯理是歐洲最大資產管理公司，也是全球前十大資產管理公司中唯一的非美系公司，管理規模達1.63兆美元，在台已有鋒裕匯理投顧，去年底併購未來投信改名為鋒裕匯理投信，4月1日投信與投顧正式合併，以投信為存續公司。

鋒裕匯理資產管理首席執行長裴瑞耶（Yves Perrier）28日來台指出，台灣等亞洲市場經濟成長率與儲蓄率都高，對於鋒裕匯理來說是高成長市場，未來將持續提升在這些高成長市場的布局，以提供當地客戶更好的服務。

裴瑞耶表示，預期未來一年亞洲（日本除外）的基金市場將強勢成長，鋒裕匯理對不同市場的基金管理規模預估目標成長率訂在5%到10%不等，但對於台灣，則定下一倍的成長目標，預估從去年底的50億美元增加到100億美元。

鋒裕匯理投信總經理黃日康指出，鋒裕匯理原本在台灣只有零售業務，去年起在母集團投入資源之後，成立法人業務團隊，也爭取到退輔、勞退等法人標案。未來零售與法人業務將雙管齊下，希望資產規模與市占率都成長一倍。

在鋒裕匯理所管理的資產中，有45%是債券，股票與多重資產也有近兩成。黃日康表示，除了股債與多重資產之外，以後也會針對台灣推出符合投資人需求的產品，包括另類投資、保本與退休等相關產品。

被問到法國對於退休金制度的規劃時，裴瑞耶說，許多成熟市場都面臨人口老化的問題，退休金的規劃牽涉到何時退休、制度設定與撥款比重等，即使在法國，人人也都需要自行儲蓄，才能存到足夠的退休金。也許法國也需要向台灣學習。