科妍去年EPS1.66元 每股配發股息1.6元

2019-03-28 18:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



科妍（1786）28日公吿去年財報，全年每股稅後純益（EPS）1.66元，共配發現金股利1.6元，配息率逾96%，殖利率約2.2%；其中，盈餘分配之現金股利，每股配0.85456000元，而法定盈餘公積、資本公積所配發之現金股利，每股配0.74544000元。

科妍去年營收約3.29億元，稅後純益約8,686萬元，EPS為1.66元，營收及獲利分別年增28%及407%，雙創歷史新高，董事會並決議配發股利及現金每股1.6元。科妍28日股價收71.7元，上漲1.1元。

科妍表示，該公司去年營業毛利率從59%提升到65%，外銷比例從39%提升到44%，顯示不論產品銷售組合優化及產品市場開發均有明顯斬獲。

展望今年，科妍在大陸市場擴大與新市場烏克蘭及澳洲等動能挹注下，預期營運將逐季走高。法人估，在新市場逐漸發酵的動能貢獻下，該公司今年營收將較去年大增五成，營收、獲利都有機會續寫新猷。

科妍是台灣首家成功研發醫療用玻尿酸的公司，「玻尿酸」是透明質酸的俗稱，主要產品為皮下填補劑、關節腔注射劑及婦產科手術後防止沾黏凝膠，前兩項為針劑產品，其中，科妍在台灣關節腔注射劑市占率高達六成以上，另，皮下填補劑則多應用於醫美、臉部皮膚之填補修整。