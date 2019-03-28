難以定義類債券股 金管會僅調降逆景氣循環股風險係數

2019-03-28 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



壽險業者有龐大台股投資部位，業者建議股價波動度低、高殖利率的「類債券」股，及將股票逆景氣循環措施納入我國保險業風險資本額（RBC）制度。金管會主委顧立雄表示，調降類債券股風險係數缺乏理論基礎，不會調降，但會實施逆景氣循環機制，讓業者在股市崩盤不用急著大砍部位。

顧立雄強調，雖然類債券股風險係數不調降，壽險業者要依照既有的風險係數歸規定做適宜的配置，不能解讀為金管會支持加碼或減碼台股。

金管會官員表示，為降低股票市場波動對保險業資產配置的影響，參酌歐盟的作法，調整股票風險係數，在股市崩跌時，股票風險係數將低於現行風險係數，使保險業投資股票的風險資本減少，反之當股市大漲時，將使保險業投資股票的風險資本增加。

金管會官員表示，逆景氣循環措施在景氣熱絡時，將使保險業增加風險資本，於景氣反轉時，則會減少風險資本，有助平穩保險業資本需求，以維持金融市場的安定性。

至於類債券股，顧立雄表示，要定義「類債券股」並不容易，沒有理論基礎，無法評價何謂「類債券股」。硬是挑出來之後，恐會對其他股票產生排擠效應，影響市場運作。

金管會官員表示，壽險業投資大都是10年、20年以上的長期投資，但產業循環快速，現在被認為是低波動、高殖利率的「類債券」股，未來3年、5年之後可能就不是了；很多專家學者也不贊成特別針對類債券訂一個較低的風險係數。

目前壽險業計算RBC時，投資台股的風險係數為0.21%左右，也就是壽險業每投資100元股票，計算RBC時，需準備21元以上的資本，若風險係數降低，壽險業可投資台股的空間就會擴大。逆景氣循環機制在股票下跌時，可「降低」計算台股部位的RBC風險係數，讓壽險業不用大砍股票部位。