大同股價由重挫到小跌 這家券商買最多

2019-03-28 17:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



大同（2371）股價28日走勢讓外界驚訝，從盤中重挫6%一度回升到平盤，終場收在24.75元，下跌0.1元，成交量28039張，引來市場關注買盤到底來自那裡？證交所統計資料顯示，買進最多的券商為兆豐證，買進張數達4124張，永豐證、凱基證分居二、三名；另外，美林也買進1145張。

大同去年合併營收606.23億元，合併稅後淨損332.93億元，每股淨損4.75元，其中，認列華映虧損78億元、認列綠能達21億元，合計99億元；如果是個體報表，去年營收191.38億元、本期淨損106.43億元、每股淨損4.75元。

大同指出，自去年度起針對投資性不動產後續衡量改採公允價值衡量，去年度依相關規定提列特別盈餘公積增加約138.5億元，至去年底淨值為330億元，每股淨值為14.5元；大同指出，雖承受鉅額的投資損失，但與華映、綠能都是上市公司，營運資金相互獨立，對本業及其他投資公司的營運都不受影響。

大同集團綠能、華映因每股淨值轉負將下市，衝擊今日股價亮燈跌停，華映重挫至0.45元，跌停委賣單22萬7737張，綠能則是拉出第6根跌停，股價下挫至2.18元，跌停賣單34162張；尚志也是以跌停4.13元作收。

大同股價則是開低震盪逆轉的表現，早盤以23.8元開低，一度下探至23.35元，跌幅達6%，之後則是往上拉升到平盤24.85元，終場收24.75元，下跌0.1元，跌幅0.4%。

大同經營權戰火仍在延燒中，市場派揚言不會退出，將會持續加碼買進，市場推估應是今日的重要買盤來源；證交所統計資料顯示，買進大同千張以上的券商包括兆豐證、永豐證、凱基證、統一證等買進逾2000張；另外，華南永晶、元大證、台新證、富邦證、美林等買進張數逾1000張。