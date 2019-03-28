紙漿價格堅挺 華紙今年營運拚「倒吃甘蔗」

2019-03-28 17:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



面對美中貿易戰烏雲籠罩，華紙（1605）對於今年營運看法持保守謹慎態度，不過華紙副總陳瑞和認為，年初以來紙漿價格堅挺，對華紙有利，公司今年營運有機會「倒吃甘蔗」。

華紙今天召開法說會，去年底受到貿易戰影響，國際貿易消費力道減弱，華紙去年第4季營運旺季不旺。展望今年，目前看起來客戶的訂單能見度依舊保守，公司對於今年整體營運「保守謹慎」。

不過陳瑞和認為，大陸去年實施禁廢令後，使回收纖維短缺，很多轉到原生紙漿去砍木片，但森林畢竟有限，最近一段時間木片大漲。觀察紙漿價格，長纖價格因為貿易戰，去年12月每公噸價格一度從850美元暴跌到680美元，但今年元月很快站回700美元，現在則回到730-750美元。國際漿紙大會上周剛在上海閉幕，目前業界的共識是長纖的價格還有機會再往上推一些，到750-780美元，這個價格比起去年均價其實還不錯。而短纖價格也同步反彈。

陳瑞和認為，前陣子紙漿價格下跌，主因大陸市場需求降溫，而台灣廠商與大陸的連動度較高。反觀東南亞、印度市場需求其實還是非常好。由於美國年底即將進行總統大選，川普為了爭取連任，預料不會讓美中貿易戰拖那麼久，一旦貿易戰危機解除，下半年大陸需求有望回溫，華紙今年營運就有望「倒吃甘蔗」。