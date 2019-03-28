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大同子公司接連下市 顧立雄喊話了

2019-03-28 17:28經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

大同集團旗下子公司華映、綠能相繼面臨下市，讓不少投資人心慌，金管會主委顧立雄28日表示，相信大同公司會努力維持上市公司身分。

大同金管會華映

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