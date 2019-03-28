鴻海集團賣位速9,200張 要在去年認列1.56億元

2019-03-28 17:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海（2317）今（28）日代子公司Extra High Enterprises Limited公告處分位速科技股權9,200張，依IFRS 9規定，要在去年度認列約1.56億元的未分配盈餘，至於今年截至處份日認列評價利益新台幣3,583萬9,758元。

鴻海公告提到，實現投資該筆交易每單位平均價格新台幣33.36元，交易時間為去年12月7日至今年3月28日。