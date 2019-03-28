浩鼎將赴美國癌症研究協會年會 發表海報論文

2019-03-28 17:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



浩鼎（4174）將於本周在美國癌症研究協會（American Association of Cancer Research, AACR) 年會中，以海報展示以Globo H為標的的首創單株抗體新藥OBI-888和以Globo H為靶向的抗體藥物偶聯物（ADC）新藥OBI-999的作用機制、抗腫瘤功效和藥代動力學特徵。

台灣浩鼎針對Globo系列（Globo H，SSEA-3，SSEA-4）鞘醣脂為標的，開發一系列癌症免疫治療新藥，在此領域為全球先驅；這次在AACR 發表的海報將介紹OBI-888和OBI-999的作用機制、多種癌症類型的抗腫瘤功效和藥物動力學特徵等數據。

美國癌症研究協會（AACR）2019年會將於3月29日至4月3日在美國喬治亞州亞特蘭大舉行。

OBI-888海報展示的產品線包括，1、新型抗Globo H人源化抗體新藥OBI-888的抗腫瘤功效和潛在作用機制；2、新型人源化抗Globo H抗體新藥OBI-888其用於癌症免疫治療的特異性、生物體內分佈、腫瘤靶向和藥物動力學；3、以Globo H為標的之抗體藥物偶聯物新藥OBI-999在多種癌症類型表現具結合特異性和抗腫瘤功效。