李紀珠：新光金體質轉佳 七大跡象

2019-03-28 17:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



新光金控副董事長李紀珠28日指出，過去兩年多來，新光金控的體質一直在往正向調整，儘管去年底全球股災與債券殖利率彈升影響，核心子公司新光人壽持有的金融資產有未實現損失，但到昨天為止，已全部反彈轉為正值。

新光金控28日下午舉行2018年第4季法人說明會，李紀珠會後接受媒體聯訪時，臚列七大跡象，證明她從金管會副主委轉換跑道至新光金服務以來，新光金的體質，的確慢慢在往好的方向調整。

首先是獲利，她說，新光金與新光人壽過去三年獲利在成長，表面上看來，去年沒有比前年高，但那是因為去年，新光人壽根據會計公報IFRS1規定，所能認列的不動產增值利益僅剩15.9億元，不像2015至2017年期間，每年都認了70億元進到損益表。

她說，如果把70億元與15.9億元，兩者間短差的54億元算進來，新光人壽去年稅後純益大概100多億元，連續兩年明顯成長，母公司新光金控連帶成長。

其次，新光人壽去年避險前經常性收益已經損益兩平，也是很好的現象。

第三，新光人壽的資金成本一直在往下降，收益率往上升，連續這兩年都是這樣。

第四，新光人壽的外幣保單一直在成長，2015年占比不到10%，現在已經拉高到準備金的14%，也是往好的體質調整，「以前都忽略這一塊」。

第五，新光金利用去年股價很不錯的時候，換股併購元富證，「讓我們家變成很穩定的三引擎」。

她說，保險公司的淨值與獲利波動較大，新光金以前都靠新光銀、屬於比較穩定的引擎，現在多了元富證，也是比較穩定的引擎，「元富每年貢獻我們現金股利蠻高的，而且很穩定」。

第六，銀行保險通路方面，李紀珠2017年初，幫新光人壽保單在五大公股（土銀、合庫、彰銀、一銀、台企銀）上架。她說，新開的這五家通路，初年保費銷售占比，已達新壽整體銀行保險通路的20%，成長具體且明顯。

第七，新光金去年利用股價高時，把發行的可轉債，通通轉成股票，轉了大概七、八十億元左右，降低利息支出。