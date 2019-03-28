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u故事／「我想上學去」 五歲拾荒童綺綺圓夢

玉晶光董事會決議 擬配息3.5元

2019-03-28 15:37經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

光學鏡頭玉晶光（3406）今（28）日召開董事會，決議去年度盈餘擬配息3.5元，盈餘配發率37.3%。公司預計6月26日召開股東常會。董事會同時決議將購置機器設備，預計投資金額約18.82億元。

玉晶光為蘋果概念股之一，主要供應iPhone鏡頭，去年全年稅後純益9.35億元，年減10.7%，每股純益（EPS）9.38元。惟因iPhone銷售疲弱影響，玉晶光今年前兩個月營收6.46億元，年減45.7%。

玉晶光光學鏡頭

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