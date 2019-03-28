皇將去年EPS 2元 擬配發現金股利1.5元

2019-03-28 12:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



皇將（4744）公告去年營收11.7億元，歸屬母公司稅後淨利8,596萬元，年增率分別為15.42％及154.82％，每股稅後純益（EPS）2元。獲利增幅較營收大，主要是匯兌收益貢獻。董事會並通過每股將配發現金股利1.5元，配發率達75％。

皇將表示，去年起公司積極至國外參展，成效良好，美國市場在去年大幅成長二成，今年將延續參展模式，投入市場行銷資源，增加海外參展的頻率，今年並將於美東設立辦公室，以就近服務客戶、爭取訂單。

皇將表示，參加國際性相關展覽，是跨入新市場直接爭取訂單的捷徑，去年公司積極到海外參展，收到良好成效，相繼取得英國、加拿大等國訂單，來自美國的訂單也大幅成長，美國市場占營收比重拉高至36.48％，成為皇將最大單一市場，其次為印度34.55％、中國8.91％。

因布局研發與增加參展次數，去年的營業費用較2017年增加1,354萬元，而營業費用率33.06％仍比2017年低。

皇將表示，今年公司延續擴大參展策略，規劃將參加海外五場大展，近期於4月2~4日參加美國紐約國際製藥工業展（Interphex），Interphex為北美最大、全球最專業的國際製藥設備展，也是製藥設備行業進入美國市場最重要的一場專業展覽會，本次皇將將展出最新的設備方案。