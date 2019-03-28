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「少發現金股息」顧立雄電話被打爆 網友挺他：忠言逆耳

上市櫃公司出問題 小股民求償對象擬擴及總經理

2019-03-28 12:21經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

立法院財委會今（28）日審查立委曾銘宗等人提出的投保法修正案，將投保中心代股東求償對象從現行董監事擴及總經理等經理人，金管會主委顧立雄表示，增加總經理，正反意見都有，金管會持開放立場，會納入4月召開的公聽會討論。

由於金管會內部也正研議投保法修正案，在顧立雄建議下，委員會決議，擇期再審，等到行政院版本送到立法院後再一併審查。金管會計本會期就會將修正案送到行政院，下會期可進入立法院審查。

曾銘宗等人版本修正重點，包括將投保中心可以提起求償、解任訴訟的對象，從現行董監事擴及經理人，曾銘宗說，至少要增加總經理，否則以樂陞案為例，如果許金龍是總經理，不是董事，就追償不到了，總經理實際負責公司業務，比董事有更大權限。

顧立雄表示，目前公司法求償對象只有董監事，沒有經理人，如果投保法擴及總經理，學理上會有爭議，也會有投保中心權限太大問題。

顧立雄表示，要不要納入經理人，正反意見都有，金管會會納入公聽會，他持開放態度。

顧立雄認為，求償對象若擴及總經理或職責相當之人，至於另外增訂的，經法院判決解任確定後，三年內不得擔任上市、上櫃或興櫃公司的董事或監察人。

總經理或職責相當之人部分，恐怕就得切割處理，因實務執行上恐怕會有困難，總經理或執行長等職責相當之人，不像董監事資訊那麼公開易認定。

金管會顧立雄投保中心

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