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「少發現金股息」顧立雄電話被打爆 網友挺他：忠言逆耳

法人：布局潛在優質企業 短高收全天候逐利

2019-03-28 11:56經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

「民生必需存股法」曾蔚為風潮，安聯投信指出，投資債券也可以挑選與生活中息息相關的標的，讓發現收益更有感。市場上主流的高收益債往往鎖定能源企業，投資人也可留意低景氣循環、營收獲利能在各週期保持穩健的質優企業，在追求收益機會的同時，更可望讓投資人降低資產配置起伏的風險。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶分析，過去不少操盤手為了追逐較高的收益，往往會配置高景氣連動的公司，但若總體經濟放緩、甚至衰退，資產往往容易有較大的起伏；安聯投信研究團隊則是以「保護為先」，也就是降低波動風險、再瞄準收益，偏好能穩度各種環境、或者擁有獨到利基的企業，這些公司往往與你我生活密切相關。

根據美銀美林統計，目前美國高收益債市場規模逾1兆美元，如何找出這些低波動、現金流相對穩健、同時受到景氣循環影響較低的企業？謝佳伶透露，操盤時，採用的是質化與量化並進的「信用評分系統（Credit Scoring System）」，透過質化的研究，包括公司產業趨勢、企業治理，債券契約條款分析等，辨別公司體質，同時輔以量化模組，針對公司的資產負債表、流動性與財務矩陣進行分析，發掘較高利差收益的機會。

謝佳伶指出，包括支援服務、專業零售、無線通訊這三大產業，堪稱「全天候型」的收益產業，進一步細究企業，包括大街小巷中處處可見的保全、汽車租賃，以及家戶內的電競遊戲、電信服務，都堪稱全天候型的穩健企業，達到較佳風險報酬的表現，也是短年期高收益債券值得買進的標的。

謝佳伶提醒，因為近期美國10年期公債殖利率曲線平坦化、甚至特定線段出現部分倒掛，投資短債的收益已經跟長債非常接近、甚至更高，卻可以大幅減少年期這個不確定性；瞄準收益機會，在公司挑選上也偏好低景氣循環的公司，也就是深度發掘較不受景氣起伏、且體質穩健的企業，以期能在不同市場循環中，以低一點的波動來參與收益機會。

景氣債券

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