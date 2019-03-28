法人：台股大區間整理 觀察外資動向

2019-03-28 11:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



台股自1月以來跟隨美股反彈，加權指數在3月站上年線後，進入高檔整理。統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示，目前基本面依然偏弱，但股市卻強勁上漲，偏多氛圍與年初悲觀氣氛截然不同，主要是美國聯準會(Fed)轉向鴿派，原本計畫回流的資金重新投入股市，加上美國總統川普對美中貿易協商釋放正向訊息，激勵回補買盤。

惟觀察外資對台股1月、2月合計買超1,016億元，但3月份(3/4-3/27)是小幅賣超49億元，後續外資動向為近期重要觀察指標，預期台股短線是指數大區間整理，個股表現。現階段投資重點，看好華為供應鏈、中國大陸面板產能開出的受惠廠商，而5G、伺服器則是長線布局主軸。

劉彥伯指出，為了保護經濟成長，美國聯準會預計今年暫停升息，而期貨利率市場預測聯準會明年可能會降息的機率，已上升至八成，意味著中長線資金面持續有利股市；美中將進行新一輪的貿易磋商，有機會在4月達成某個程度的協議，此議題對股市的干擾程度有望降低。美國跟台灣明年都要舉行總統大選，按歷史經驗，大選前一年的股市表現都會不錯，政策面亦是相對有利。

基本面方面，劉彥伯指出，主計處兩度下修台灣今年的經濟成長率，預估GDP年增率為2.27%，增速較去年放緩，但從季度角度來看，第1季會是低點，之後逐季往上，在景氣漸漸回溫、需求也緩和回升，廠商接單出貨可望持續好轉，第2季在非蘋新機陸續出貨、接續蘋果新機出貨，傳統上的第3季電子業拉貨旺季，還是值得期待。