子公司面臨下市 顧立雄：大同會確保存續

2019-03-28 11:46 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳柏亨 ╱即時報導



大同集團旗下的綠能、華映面臨下市的命運，小股東受傷慘重，金管會主委顧立雄出席立法院財委會時表示，現在大同集團要維護大同本身的淨值跟股價，會維持大同本身的存續。