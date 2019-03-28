中華車減資六成股價直攻漲停 32萬張排隊搶買

2019-03-28 10:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



中華車（2206）減資六成退還股東83.04億元現金，減資幅度六成，股利加上現金減資返回殖利率高達27%，股東受惠最大，今（28）日一堆人搶著當中華車股東，還有投資人也看好裕隆的獲利將受惠，轉進搶買裕隆，中華車股價直攻漲停，今日盤中成交量僅2,500張，排隊等著買的達到32萬張。

中華車不管是減資幅度還是金額，都創下汽車族群之冠，中華車今年還計畫發放股利1.7元，1張可以領台幣1,700元，持有中華車1張可以領回台幣6,000元，就算以今日漲停價格26.7%，股利加上現金減資返回金額，現金可以拿到7.7元，殖利率高達27%，隨著豐厚的現金入帳，中華車早盤就攻上漲停，股價26.7早盤成交量為2,200張，裕隆集團的個股今天也都走強。

裕隆盤中股價也大漲，來到20.25元，漲幅達7%，裕日車今日盤中也上漲，來到254元，漲幅也近1.6%。

法人指出，中華車減資持有股票的投資人口袋將滿滿，由於是採取現金減資，股本降低後還會拉高EPS，高獲利也會反應在股價上，在雙面利多消息加持下，出現一堆人排隊等著買股票。

根據中華車股權結構來看，中華車減資最大受惠對像是台元紡織、三菱自動車、裕隆汽車、台文紡織及三菱商事株式會社，這前五大股東成為最大贏家，持股分別為25.19%、14%、8.05%、6.76%及4.8%。