市場派揚言持續買股 大同雖重挫但倖免跌停

2019-03-28 10:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



大同（2371）集團綠能、華映連續宣布因每股淨值轉負將下市，大同認列兩家公司虧損合計約99億元，去年每股虧損4.75元，不過，每股淨值卻增至14.5元，市場派揚言不會退出，將持續加碼買進，大同今（28）日股價雖然也難逃重挫，但並未跌停。

大同去年合併營收606.23億元，合併稅後淨損332.93億元，每股淨損4.75元，其中，認列華映虧損78億元、認列綠能達21億元，合計99億元；如果是個體報表，去年營收191.38億元、本期淨損106.43億元、每股淨損4.75元。

大同指出，依據金管會103年修訂「證券發行人財務報告編製準則」，允許公司之投資性不動產後續衡量得選擇採成本模式或公允價值模式之相關規定，因此自去年度起針對投資性不動產後續衡量改採公允價值衡量。

大同表示，因此，去年度依相關規定提列之特別盈餘公積增加約138.5億元，至去年底淨值為330億元，每股淨值為14.5元；大同強調，雖承受鉅額的投資損失，但與華映、綠能都是上市公司，營運資金相互獨立，對本業及其他投資公司的營運都不受影響。