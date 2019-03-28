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「少發現金股息」顧立雄電話被打爆 網友挺他：忠言逆耳

2019-03-28 09:56聯合新聞網 綜合報導

金管會主委顧立雄。記者胡經周／攝影
金管會主委顧立雄。記者胡經周／攝影
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金融股由於獲利穩健，每年也幾乎都有固定的配息發放，一直是不少投資人存股的最愛。然而，金管委主委顧立雄日前一番希望金融業少發現金股息的談話，引爆股民們的怒火，紛紛打電話至金管會抗議，而台股表現也不平靜，因為市場恐慌今年金融股股息會縮水，導致金融股昨天盤中跌幅擴大。

整起事件的導火線主要起因自本月25日，顧立雄說希望金融業可以少發股利，把這些錢用在厚實資本，強化風險承擔能力，加上他認為部分國內金融業投資國外比重偏高，萬一遇重大損益變動，要有因應措施。

當時顧的談話中其實有明確表示，如果能多發股票股利，是金管會願意看到的方向，但在政策上沒有做任何的要求。他只是擔心說國際金融市場變化很大，保險、銀行都要多提準備金「不要把錢都發完」，增加普通股才能真正有因應危機的能力。

雖然股民們對於顧立雄的言論不買帳，打爆了金管會的電話，然而，網路上ptt卻出現不同的輿論風向，甚至有不少網友幾乎是一面倒挺顧立雄，在ptt股市版留言贊同他的看法，並批評那些打電話至金管會抗議的不理性股民。

比方有人就表示，一堆人都不去了解為何壽險發不出股利，卻去怪罪金管會主委，「公司就配不出來，怪金管會有屁用？」、「就沒賺錢發什麼發？」、「無腦存股正夯」，還有人直言說，台灣都還沒每年叫金控做資本壓力測試，對金融業而言已經相當仁慈。

此外，還有網友表示，很多股民就只是想到拿到錢而已，完全不會去思考為什麼要這樣發，「顧講的是大方向是沒錯的」、「很多股民就單純想賺錢，賠錢找政府，笑死！」、「只能說忠言逆耳」、「顧說實話得罪股民，可憐」、「這種話其實找銀行來說一說就好，在媒體面前說就是傻子。」

甚至還有人認為那些罵顧的股民「沒能力選好公司，發不出股利也要怪政府？」難道要等金融風暴來了，讓股東們損失更大嗎？其他人則笑說，存股賺息本來就一樣會有風險，不知存股族的到底在崩潰什麼？不過也有人批顧管太多，「現在存股是主流」、「不要斷了股民的財路」，還有人說，股利發放了，沒錢充實資本，再增資就好。

顧立雄

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