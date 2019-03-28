今日台股盤前重點掃描

2019-03-28 07:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



一、大同骨牌倒 財報連環爆

大同集團財報連環爆，旗下面板廠華映昨（27）日宣布，去年大虧252.83億元，導致至去年底淨值轉負，股票面臨下市；大同受本業不佳與業外轉投資事業鉅額虧損拖累，去年稅後暴虧332.93億元，是公司成立百年來最慘。

二、華為拉貨 台系鏈Q2大進補

華為上半年重頭戲P30系列旗艦機種，昨（27）日於法國巴黎驚艷亮相，此系列最大賣點為華為與徠卡（Leica）聯合設計聚焦拍照功能，號稱可拍攝銀河系，其中P30 Pro是首款搭載「潛望式」鏡頭手機，預計4月初上市，搶攻上半年換機潮商機。

三、環球晶：Q1不讓股東失望

半導體景氣動盪，市場對矽晶圓後市充滿疑慮，全球第三大矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭昨（27）日參加櫃買中心業績發表會時對投資人信心喊話，強調儘管大環境變數增加，環球晶合約客戶依然履約， 今年首季營運不會讓股東失望。

四、電動自行車熱 拉升雙雄獲利

自行車雙雄巨大與美利達看好電動自行車商機。巨大董事長杜绣珍昨（27）日指出，歐洲電動車市場持續熱銷，今年電動自行車業務成長超過三成；由於中國大陸市場已經脫離衰退，連續兩個季度成長，自行車產業在電動自行車驅動下，將展開新的成長趨勢。

五、台泥、亞泥 外資喊買

大陸將取消32.5級低標水泥，市場預期熟料取而代之機率高，不過官方統計，近期大陸熟料產能不增反減，法人估計下半年恐出現「搶料」，推升水泥價格創高；外資看好水泥價格高檔，領先喊買台泥（1101）、亞泥，並將台泥列為亞洲水泥股首選。

六、高殖利率營建股 吸睛

台股昨（27）日盤面個股題材多樣，擁高殖利率且法人多有著墨的營建族群近期多有表現。法人分析，大盤狹幅震盪，缺乏攻擊動能，且隨時序進入季底，陸續有重要大廠公布財報及法說會，宜關注財務數據表現較佳個股，股價會受到實質利多保護。較冷門的營建股這個月以來漲幅強勁，其中京城（2524）、隆大、順天、潤隆等3月以來漲逾13%以上，且多有法人連續買超加持，為主要營建股領頭標的。

七、新普股息 配發11.5元

電池模組大廠新普（6121）昨（27）日公布去年財報，全年稅後純益32.09億元，年增23%，每股純益（EPS）17.35元，為歷史新高。新普董事會決議擬配息11.5元，盈餘配發率66%，以昨日收盤價244元計算，殖利率4.7%。