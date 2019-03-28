新普獲利創高 花旗目標價上調到300元

2019-03-28 00:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



【記者趙于萱／台北報導】新普（6121）公布去年財報，第4季獲利創單季新高，花旗環球證券火速出具報告，表示新普放眼今年持續樂觀，獲利表現有機會再創新高；上調新普今、明年獲利預測3%、2%，目標價同步由240元上調到300元。

花旗最新報告以「皮卡丘2.0」形容新普去年財報大好，今年仍將電力四射；副標同時點出，電動自行車、BBU及AirPod，為新普今年登峰關鍵。

花旗表示，新普去年第4季EPS達到5.65元，跟市場預期的4.65元比大幅超標，研判產品組合優化、效率提升奏效，使上季毛利勁揚。

新普董事長宋福祥26日發表展望指出，今年新普布局非IT事業將展現具體效益，預估占比從去年的8%-10%，提高到10%，電動自行車預期也有50%的成長；如果沒意外發生，今年營收應會比去年好。

花旗進一步分析，新普基本面可望續強有三大因素加持，包括一、日廠戰略轉移發展電動車電池，有利新普爭取NB訂單，二、AirPod熱賣創造可觀收入，三、新普進軍資料中心有成，在取得亞馬遜及微軟BBU合格認證後，可望在下半年看到效益。