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反恐演習：別讓「無劇本」成「隨機」測試

大同：大同每股淨值14.5元 不用擔心變更交易

2019-03-27 22:36經濟日報 記者張義宮╱即時報導

大同公司27日晚上在交易所重訊記者會表示，去年結算財報合併營收606.23億元，合併稅後淨損332.93億元，每股淨損4.75元，其中，認列華映達78億元、綠能為21億元，合計認列虧損高達99億元。

大同107年度財務報告於27日經董事會通過，大同個體報表營收191.38億元、本期淨損106.43億元、每股淨損4.75元。合併營收606.23億元，稅後淨損332.93億元，每股淨損4.75元，其中，認列華映達78億元、綠能21億元，合計認列虧損達99億元。

以大同公告的去年財報合併虧損高達332.93億元，大同個體稅後淨損也達106.43億元，兩項虧損均再創歷年新高。重訊記者會由大同財務長彭文傑主持，他指出，因受華映及綠能影響導致去年虧損擴大，有負股東與各界對本公司的期待，致上誠摯歉意。

彭文傑說，大同淨值是14.5元，沒有變更交易的疑慮。至於會計所簽認，也不會有問題。他強調，出售芙蓉大樓一案已經暫停，暫時不會處分。

大同強調，轉投資公司的華映、綠能因受產業環境影響致財務困難，已於107年12月分別申請重整及債權債務協商。依該二公司財務報告，107年度呈現虧損，且至107年底淨值皆已為負數，本公司107年度財務深受此二公司影響。

大同表示，依據金管會於103年修訂「證券發行人財務報告編製準則」，允許公司投資性不動產後續衡量得選擇採成本模式或公允價值模式相關規定，自107年度起針對投資性不動產後續衡量改採公允價值衡量。

107年度依相關規定提列特別盈餘公積增加約138.5億元，至去年底淨值為330億元，每股淨值14.5元。大同強調，雖承受鉅額的投資損失，但大同與華映、綠能皆為上市公司，營運資金相互獨立，故大同本業及其他投資公司營運均不受影響。

大同重訊記者會由大同財務長彭文傑主持，他指出，因受華映及綠能影響導致去年虧損擴大...
大同重訊記者會由大同財務長彭文傑主持，他指出，因受華映及綠能影響導致去年虧損擴大，大同個體稅後淨損達106.43億元。記者張義宮／攝影
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