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反恐演習：別讓「無劇本」成「隨機」測試

華映及綠能淨值皆負 大同:損益影響合計約99億元

2019-03-27 21:38聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

大同今天表示，旗下轉投資公司華映及綠能因受產業環境影響致財務困難，已於107年12月分別申請重整及債權債務協商。該二公司分別於近期董事會通過其107年度財務報告，依該二公司財務報告，107年度呈現虧損，且至107年底淨值皆已為負數，大同今天提出說明表示，損益影響合計約99億元。

大同表示，公司雖承受鉅額的投資損失，但大同與華映、綠能營運資金相互獨立，故本業及其他投資公司的營運均不受影響。

大同表示，華映及綠能公司損失對大同107年度損益影響數如下，一、華映公司107年度稅後淨損歸屬於母公司業主為新台幣195.6億元，大同依綜合持股比例約40%認列華映損失約為新台幣78億元。二、綠能公司107年度稅後淨損歸屬於母公司業主為新台幣70.9億元，大同依綜合持股比例約29%認列綠能損失約為新台幣21億元。

華映及綠能二公司對大同損益影響數合計約為新台幣99億元。

大同表示，依據金管會於103年修訂「證券發行人財務報告編製準則」，自107年度起針對投資性不動產後續衡量改採公允價值衡量。依此，大同107年度依相關規定提列的特別盈餘公積增加約新台幣138.5億元，故本公司至107年底淨值為新台幣330 億元，每股淨值為新台幣14.5元。

大同表示，與華映、綠能營運資金相互獨立，故本業及其他投資公司的營運均不受影響。圖...
大同表示，與華映、綠能營運資金相互獨立，故本業及其他投資公司的營運均不受影響。圖為大同公司台北設計工廠大樓。 本報資料照片
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