華映和綠能虧掉99億元 大同去年虧損創新高

2019-03-27 21:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



大同（2371）旗下華映（2475）和綠能（3519）去年財報皆呈虧損，每股淨值為負數，衝擊大同營運，大同預計認列損失約99億元。大同今（27）日發布重大訊息，公布去年財報合併營收606.23億元，認列來自華映和綠能的營業損失，稅後純損達332.93億元，每股虧損4.75元，虧損為上市以來最高。

大同認列華映及綠能損失 華映稅後純損195.6億元，持股比例40%，認列78億元；綠能稅後純損70.9億元，持股比例29%，認列營業21億元。

依金管會「證券發行人財務報告編製準則」，允許公司投資性不動產後續衡量得選擇採成本模式或公允價值模式之相關規定。大同據金管會規定，自去年起針對投資性不動產後續衡量，改採公允價值衡量，去年依相關規定提列特別盈餘公積增加約138.5億元，使公司截至去年底，淨值為330億元，每股淨值14.5元。

大同財務長彭文傑表示，公司雖承受巨額投資損失，但大同、華映及綠能，皆為上市公司，營運資金相互獨立，公司本業及其他投資公司營運均不售影響。

華映和綠能去年淨值轉負，面臨即將下市，彭文傑表示，華映申請重整、綠能債務協商，兩公司的團隊都希望能以永續經營理念經營，大同對兩家公司淨值為負需下市，予以尊重。