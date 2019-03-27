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華映財報淨值為負 證交所估5月8日下市

2019-03-27 20:53經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

繼綠能之後，大同集團旗下華映今天公布去年財報淨值為負，證交所副總經理陳麗卿指出，證交所將依規範，於財報公告後40天啟動強制下市機制，預計華映若於明天公告財報，5月8日為最後交易日。

綠能已確定5月2日下市，緊接著華映8日下市，兩家大同集團股都將在5月終止掛牌。

陳麗卿指出，針對市場疑慮大同集團財報是否有異，證交所也將在財報公布後查核，若有不合法情事，一律依法辦理。

財報華映證交所

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