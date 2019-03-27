認列華映、綠能虧損高達99億 大同去年大虧332.93億元

2019-03-27 20:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



大同今晚發布重訊，去年合併營收606.23億元，合併稅後淨損332.93億元，每股淨損4.75元，虧損再創歷年新高。其中，認列華映達78億元、 線能為21億元，合計認列虧損高達99億元。

大同指出， 本公司因受華映及綠能公司影響，導致107年度虧損擴大，有負股東與各界對本公司的期待，致上誠摯歉意。