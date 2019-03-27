證交所澄清 公司治理排名確與上屆相同

2019-03-27 20:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ╱即時報導



台灣證券交易所今（27）日發布新聞稿澄清，澳洲在2018年正式加入亞洲公司治理協會（ACGA）的「CG Watch 2018」評鑑，經回溯調整後，台灣排序仍為第五，與2016年相同。

立委曾銘宗今日質詢時說，2016年台灣在亞洲公司治理協會的排名原本是第四名，2018年退步到第五名，但證交所竟然發布新聞稿，表示2018年與2016年名次相同。

證交所表示，針對亞洲公司治理協會發布「CG Watch 2018」報告評鑑結果，在107年12月10日已摘述排名結果及重要內容發布新聞稿，內容引述ACGA官方報告，台灣在亞洲12個市場的公司治理排名第五，與2016年排序相同。

證交所澄清，CG Watch除包括原有亞洲11個市場，從2016年開始給予澳洲評分，但當年僅做為基準參考，不列入排名；由於2018年正式將澳洲列入並回溯調整CG Watch 2016排序，其官方文件顯示，台灣於2016年更正為排序第五。

證交所表示，配合主管機關發布的公司治理藍圖，已逐項完成各項所負責推動的具體措施，並獲致良好績效，除前述ACGA發布的調查報告，在2016年、2018年排名均較2014年進步外，也反應在以ESG（環境、社會與公司治理）為主要考量的相關指數。

截至2019年1月，三大指數公司的ESG新興市場指數中，台灣在道瓊永續新興市場指數(DJSI EM)及FTSE4Good新興市場指數權重皆名列第一，分別為29%、19.27%，MSCI新興市場ESG領導者指數(MSCI EM ESG Leader)權重則為第二高，顯示台灣ESG績效表現獲得專業研究、投資諮詢等機構高度評價。