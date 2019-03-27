行政院、LINE啟動數位當責計畫 合作對抗假訊息

2019-03-27 18:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



為遏止假訊息的流傳，行政院將與社群通訊軟體LINE合作，啟動「數位當責計畫」，要在LINE TODAY介面新增「行政院即時澄清專區」，以供使用者點選、查閱。行政院與LINE將於明（28）日召開發布見證會，對外公布更具體的細節與內容。

行政院副院長兼資安長陳其邁今日將與LINE台灣董事總經理陳立人共同舉行記者會，公佈本次防制假訊息的合作計畫，該「數位當責」計劃具體作法，除由LINE成立「謠言查證」官方網站，也將新增「政院即時澄清專區」分類話題。

在有需要澄清時，將由行政院方面，每日自行在其分類話題平台上傳、發布澄清稿，澄清稿將同步顯示於官網中的「已查核訊息區」中，供廣大使用者即時查閱、求證。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）說明，本次計劃是由行政院在2月主動與LINE聯繫、提議合作，LINE方面則表示非常樂意，認為其在國內有廣大用戶，必須負擔社會責任，因此也非常積極希望為社會做一點事情。

Kolas指出，在行政院有訊息需要澄清的時候，LINE會提供協助，讓政府進行即時澄清，合作模式非常簡單，就是希望有任何錯假資訊，可以透過更活潑的形式，例如淺白的文字、圖片等，讓行政院在LINE有版面可適時澄清。