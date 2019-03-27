大同晚間20時15分發重訊 說明轉投資虧損

2019-03-27 18:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



繼華映宣布今（27）日晚間發布重訊，大同集團也宣布晚間20時15分於證交所發布重訊，將由財務長彭文傑說明107年度財報受轉投資華映及綠能的虧損影響。

華映、大同今天雙停牌，不過受市場預期利空發布，同為大同集團股的尚志、綠能皆跌停。