格威傳媒去年獲利創高 EPS 5.16元

2019-03-27 18:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



格威傳媒集團(8497)今(27)日董事會通過去年財報，合併營收達29.94億元，毛利率攀升至30％，稅後淨利1.8億元，皆創歷史新高，每股盈餘5.16元，同時並決議每股擬配發3.5元現金股利，以今日收盤價58元計算，現金殖利率達6.03%。

格威傳媒2018年受惠取得新客戶並掌握數位趨勢脈絡、子公司光洋波斯特在複合式活動類耕耘有成，加上西元雙數年的會展產業優勢下營收屢創新高，去年度合併營收近29.94億元，年增26.86％，毛利率也大幅攀升至30%，合併淨利近2.3億元，扣除非控制權益後淨利近1.8億元，每股純益大幅成長至5.16元，皆創歷史新高。

格威傳媒今年2月也完成兩個併購案，分別為併購旺葆公司取得安益國際展覽集團70%之股權，以及取得米蘭營銷策劃75%之股權。安益國際展覽的強項是大型展會活動的籌畫，以及擁有高雄展覽館的營運權；米蘭營銷策劃則是台灣數位科技領域的領頭羊。以上兩個事業體，加上既有的聯廣傳播、光洋波斯特以及先勢行銷，五個指標品牌分頭並進，今年並將加強業務拓展合作以發揮綜效，預期將帶動未來格威傳媒集團有更好的表現。

格威傳媒集團也積極跨出海外，子公司光洋波斯特最近成功的打入「2019年ChinaJoy中國國際數碼互動娛樂展覽會」大會指定搭建商的名單；廣告及媒體事業也準備將觸角延伸至大陸市場，介接國外傳播集團，創造新的廣告代理商服務營利模式，未來集團對於邁向更國際化的發展深具信心。