陞泰去年每股淨損0.25元 擬配息0.5元

2019-03-27 17:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



安控廠陞泰（8072）今（27）日召開董事會，通過去年財報，全年營收8.86億元，營業淨損4,388萬元，稅後淨損1,963萬元，每股淨損0.25元，為連續第二年虧損，惟公司董事會仍決議配息0.5元。依今天收盤價22.3元估計，殖利率達2.2%。

儘管近年面臨中國價格競爭壓力，不過，陞泰強調，公司仍以安控技術為核心，追求產業延伸應用，而不是安控產品一對一捉對廝殺，也期待陞泰持續維持短小精幹的體態，快速適應產業變遷。