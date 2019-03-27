逐筆交易擬真交易平台玩玩看 菜籃族限價下單為宜

2019-03-27 15:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



盤中「逐筆交易」新制將於 2020 年上線，證交所25日推出擬真平台，元富證、元大證和群益證等多家券商，也同步推出自行建置的擬真平台，已有不少投資人，在這三天上券商擬真平台「玩玩」看。

擬真交易平台交易時間為台股一般交易日盤後下午2時30分至5時，投資人須以真實帳號進行模擬交易。

投資人徐先生發現，擬真交易平台股票交易下單頁面，新增加了「市價」欄位，以及三種有效期別，即(ROD)當天有效，(IOC)立刻成交、否則取消，(FOK)全部成交、否則取消，加上原本的「限價」欄位，等於有六種不同的委託下單方式。

由於買賣雙方都是隨到隨撮，股價也是時時變動的價格，一筆委託單丟出去，可能出現不同的成交價。徐先生認為，「逐筆交易」上路後，投資人最好對於買賣價格，預做區間設定。

證交所認為，一般散戶(菜籃族)選擇「限價」加上ROD比較好，想要快速成交的交易人可選「市價」交易，但如果自己有買賣價格的上下限，則下單時，還是以「限價」為佳。

券商指出，就這六種委託方式來看，當沖客搶時間，以IOC下單為佳，大戶作價則可以FOK下單，ROD就是一般正常交易模式。

至於高頻交易人部分，目前各券商分別訂有不同的VIP標準，一般來說，每月成交量逾50億元者，券商可以打造專線，提供高頻服務，專業投資人可以透過程式交易，享受秒成交的效益。