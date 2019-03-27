股息風暴擴大！顧立雄電話被打爆 這檔金融股跌逾7%

2019-03-27 13:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



金管會主委顧立雄。記者侯永全／攝影 分享 facebook 金管會主委顧立雄希望金融業少發現金股息，引爆股民不滿，不只金管會電話被抗議電話打爆，台股市場也看到用「票」表達立場。金融股今（27）日跌幅擴大，最慘的是第一保（2852）盤中跌幅超過7%，今年不發股利的中壽與三商壽跌幅分別超過3%、1%，不配發現金股息的國泰金亦跌逾1%。

顧立雄今日早上出席立法院財委會，會後被媒體問到股民抗議他希望金融業少發現金股利一事，他坦言有抗議電話，「有！有！有！（現在）還在打！」因為不希望風暴擴大，他最後向媒體說：「我不要再講了！」

分析師表示，過去股價大多是追逐股價上漲，現在新一代股民轉向存股，金融股因為獲利平穩、配息也平穩，因而成為很多存股族喜歡的投資工具。

這件事起因於金管會主委顧立雄25日表示，希望金融業能少發現金股利、多發股票股利，以厚實資本，強化風險承擔能力，尤其是壽險業。

雖然顧立雄同時也說，若能多發股票股利，是金管會願意看到的方向，但沒有在政策上作任何的要求。不過，根據金管會26日公布近五年壽險公司申請發放現金股利情況，過去四年都有發放現金股利的國泰人壽與中國人壽今年將首度中斷，而今年至目前為止，金管會尚未接獲壽險業申請發放現金股利案。

分析師表示，十多年前股民買股票就是為了股價上漲，現在新一代股民轉向存股，希望有穩定收益。

金融股因為獲利平穩、配息也平穩，成為很多存股族喜歡的投資工具。

不過，去年第4季國際資本市場大震盪，加上國際會計準則9號公報（IFRS 9）上路衝擊，多數保險業發放股利能力減弱，建議重視股利報酬的存股族避開壽險型金控，可留意銀行型金控或績優銀行股。