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大同、華映同步停牌集團股齊挫 綠能、尚志跌停深鎖

2019-03-27 12:27經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

大同董事長林郭文艷（左），華映董事長林蔚山（右）。 圖／本報系資料照片
大同董事長林郭文艷（左），華映董事長林蔚山（右）。 圖／本報系資料照片
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大同（2371）與旗下面板廠華映同步公告因有重大訊息待宣布，兩家公司今（27）日股票都暫停交易，停牌原由引發市場高度關注；市場派股東強調，不管兩家公司要宣布什麼重大事情，希望不要影響股東的權益；不過，在市場擔憂下，大同集團旗下公司今日股價齊挫，尚志、綠能跌停深鎖，精英、福華跌勢也重。

大同集團華映、綠能爆發財務危機，華映正在聲請重整，綠能更因淨值轉負，將遭到下市的命運，大同本身也面臨經營權保衛戰，大同及華映昨日傍晚公告今日暫停交易，預計下午將在董事會後召開重大訊息對外說明。

大同市場派股東也高度關注停牌的原因，強調，不管大同、華映今日要宣布什麼重大事情，希望不要影響股東的權益，另外，市場派股東認為，大同17年未發股利、華映10年未發股利，經營管理的改善，是刻不容緩的事情。

停牌原因引來市場揣測，傳言包括可能是與財報認列鉅額虧損、或華映處分4.5代廠、或是重整聲請案等有關；兩家公司停牌衝擊集團其他公司股價下挫，綠能重挫至跌停2.42元，逾3.2萬張跌停賣單高掛。

尚志也是亮出跌停綠燈，下挫至4.58元，1,573張失停賣單等著賣；精英盤中跌幅逾3%，福華盤中跌幅2.59%。

大同華映股東

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