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女人錢好賺 美容保養股擠身生技股高獲利族群

2019-03-27 12:07經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

生技股財報陸續出爐，美容保養產業憑藉持續在海外擴大布局，去年獲利表現亮眼，包括麗豐-KY（4137）、羅麗芬-KY（6666）、佐登-KY（4190）去年每股純益皆創下歷史新高，且在類股中名列前茅，今年成長動能亦可期，吸引買盤搶進，羅麗芬-KY今日股價大漲，盤中一度來到215元，漲幅逾9%，股價創下掛牌以來新高，不過，因獲利了結賣壓出籠，漲勢壓回。

麗豐-KY今日盤中股價亦站上300元大關，來到301.5元，漲幅3.6%。另，佐登-KY盤中來到126.5元，漲幅亦近3%。

美容保養股去年以麗豐-KY獲利表現最為亮眼，每股稅後純益達15.4元，年增107.83％，董事會並通過擬配發每股現金股利12元，配發率達78％。

麗豐-KY營運成長主要受惠中國美容保養龐大的市場需求，使旗下克麗緹娜單店銷售表現持續穩定成長，此外，集團仍積極開發中國空白市場業務、精準行銷投放、有效管理等策略發展，在加盟店同步成長下，今年度克麗緹娜加盟店預計展店400-500家，提供業績持續成長動能。

羅麗芬-KY去年歸屬母公司稅後淨利4.3億元，年增率79.67％，每股稅後純益達11.09元，董事會並通過將配發現金股利7元、股票股利1元，配發率達七成。

羅麗芬-KY表示，中國大陸女性對專業美容服務需求進入常態化，加上專業線護膚產品功效培養出忠誠客戶，並有效地透過各種傳播管道持續擴大市場，使近年業績呈跳躍式成長，在滲透率仍有大幅成長空間下，預估今年業績將保持強勁成長動能。

佐登-KY去年稅後淨利達5.27億元，年增率189.2%，每股稅後純益達9.02元，董事會並通過將發放現金股利4.5元。公司表示，今年將持續展店，透過直營、加盟、大陸區域授權代理，門市家數目標達到台灣160家、大陸545家、馬來西亞18家、大陸醫美院所5家，合計共 728家。

麗豐

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