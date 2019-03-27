投資壽險股注意 立委批國內壽險業財報失真

2019-03-27 11:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



立委黃國昌。本報資料照片 分享 facebook 立委黃國昌今（27）日在立法院財委會質詢指出，韓國壽險業淨值比依IFRS17重新評價後大降，台灣的試算結果如何應公布，金管會表示不適宜公布，黃國昌質疑壽險業財報未真實反映，投資人根本無法了解。

立委黃國昌質詢指出，壽險業保費一直增加，去年獲利824億元，但淨值少了2,737億元，高達二成，卻一直強調賺錢，財報是否反映真實狀況？

他表示，未來壽險業負債面若依IFRS17，重新評價後，淨值比更低，以韓國為例，壽險業淨值占負債比8.58%，IFRS17重新評價後，真正淨值降至3.53%；台灣目前壽險業淨值5.58%，若依IFRS17重新評價後，會降至多少？

金管會主委顧立雄表示，對於壽險業淨值波動過大問題，金管會正研擬預警指標，一旦到達預警指標，就會要求改善；至於IFRS17，也會試算須增提準備的缺口，並要求業者增提準備。

黃國昌問，試算結果缺口多少？顧立雄表示，試算情況不適宜公布。

黃國昌說，「南韓做的到，為何台灣做不到？」若不公布，投資人不知道現在投資後，未來面臨的風險是什麼？他表示，韓國試算後要求保險公司增資，否則淨值變負的，到時候不是開保戶、納稅人玩笑，以台灣來看，過去保險公司倒了，最後都拿納稅人的錢去補。

顧立雄表示，會先了解南韓公布方式；黃國昌則批，壽險業財報窗飾，台灣投資人根本無法了解。

顧立雄提到，國際監理訂定ICS尚未定案，金管會都在試算，亞洲各國都還在爭取試算的值，作不同的調整，還沒定案所以不能公布。

黃國昌表示，雖然保險公司在南韓權力大，但仍硬起來要求增資，否則保戶權益如何確保；台灣壽險業淨值比已經很低了，還被嚴重高估，金管會對淨值比應採取更嚴格立場。