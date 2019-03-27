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壽險業不發股息 顧立雄自爆被股民抗議

2019-03-27 09:22經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會主委顧立雄。聯輔基金會/提供
金管會主委顧立雄。聯輔基金會/提供
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金管會主委顧立雄今（27）日上午在立法院表示，壽險業不發現金股利，是因去年第4季未實現損失，不是因為他講了鼓勵金融業少發現金股利才不發。

立法院今日審查投保法修正案，顧立雄會前受訪，對於金融業現金股利有何新想法時表示，壽險公司（不發現金股利）主要是因為去年第4季問題，他說：「不要再講，好像講了變成是我讓他們那個（不發現金股利）。

顧立雄表示，事實上是因去年帳上有未實現損失，這是「因」，不是他的講話變成「因」，他說：「不要害我一直被抗議。」

對於是否有股民跟他抗議？顧立雄說：「有打電話來啦！」他強調，金管會對金融業仍要求穩健經營。

股利顧立雄金融業

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