今日台股盤前重點掃描

2019-03-27 07:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 徐睦鈞 ╱即時報導



一、美股上漲 金融股隨公債殖利率回穩；蘋果下跌拖累大盤

美國股市周二上漲，金融股擺脫連五日頹勢，因美國公債殖利率止跌回穩在15個月谷底之上。標普500指數金融股指數漲1.1%，創下2月15日來最大漲幅。紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.7%至2,818.46點，那斯達克綜合指數上漲0.7%，報7691.52點。道瓊指數漲140.9點，漲幅0.6%，報25657.73點。

二、KY股節稅題材 掀除權息行情

台股昨（26）日強力彈升，在台積電、大立光、鴻海三王帶動下，指數重回10,500點。盤面上，具有節稅優勢的KY族群率先啟動除權息行情，執掌多頭攻堅大旗。美股上周五大跌，衝擊台股周一重挫159點，昨日收復一半失土，終場加權指數漲79點，收10,559點，上市櫃總成交量略縮小到1,376億元，其中上市為1,053億元。

三、大同華映今停牌 市場震撼

大同與旗下面板廠華映昨（26）日公告，因有重大訊息待宣布，兩家公司今天股票均暫停交易，引起市場高度關注。市場揣測，大同、華映同一天停牌，有三個可能的原因，一是華映去年底淨值轉負，大同須認列鉅額虧損；二是華映聲請重整案遭法院否決，大同須負連帶保證之責；三是華映找到新金援，大同對華映持股因此大降。

四、興櫃股王緯穎上市 將帶動高價股行情

台股昨（26）日反彈，買氣快速回籠，「百元俱樂部」衝上174檔，為去年8月以來新高。市場看好，緯創集團旗下興櫃股王緯穎今天轉上市，上市前抽籤凍結逾643億元資金，在外資喊出目標價536元帶動下，有助高價股行情延燒。

五、蘋果秀新服務 遊戲業迎商機

蘋果昨（26）日舉行春季發表會，發表四項內容新服務，其中，新遊戲平台Apple Arcade採訂閱制、主打跨裝置遊玩，引爆遊戲業新商機。國內遊戲研發三巨頭大宇資、宇峻、網龍挾龐大中文遊戲IP資源，成為唯一搶搭蘋果新內容服務商機的族群。

六、上銀獲利創高 派7.3元股利

關鍵零組件暨工業機器人大廠上銀科技董事會，昨（26）日通過去年度合併財報暨盈餘分配案，去年每股稅後純益18.44元，獲利創歷史新高，擬配發7.3元股利，其中現金股利7元、股票股利0.3元。

七、和泰車犀利 配息12元

車市龍頭和泰車去年營運不畏車市不佳逆勢成長，稅前盈餘151.95億元，年增6.3%，創下歷史新高，唯稅後純益受到營所稅率調高影響出現衰退，該公司去年稅後純益100.26億元，較2017年101.16億元衰退0.89%，每股純益18.36元。