大同及旗下華映27日皆暫停交易 市場傳是這件事

2019-03-26 21:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



「百年老字號」的大同及旗下面板業的華映26日同步公告，因為有重大訊息待公布，經證交所同意後，27日將暫停交易一天，引發市場震撼彈。市場傳聞，大同停牌跟要認列華映巨額虧損，恐造成很大業外損失有關；預期大同在27日將召開重訊記者會，會有全貌性的說明。

大同爆發經營權之爭後，加上旗下華映、綠能陸續傳出財務危機，其中綠能已宣布，去年財報淨值轉為負數，即將在5月2日下市，華映財報也不樂觀，如果淨值也轉負，恐難逃下市命運。

目前大同尚未公布去年財報，今日是否會宣布財報利空，也引發外界高度關注。

大同日前重訊公告，依綠能去年淨損70.89億元，將按對其綜合持股比例為29%認列投資損益。法人估計，大同將在去年財報中認列綠能虧損達20.55億元，每股淨損0.87元。

推估認為華映的虧損，預期比綠能來得嚴重，可謂雪上加霜。大同幾年來虧損最大來源均是認列華映的業外損失，導至十年來無法發放股利，在股東會上成為小股東炮轟的焦點之一。

去年大同邁向成立100年，是台灣企業難得有百年歷史的公司，但因前大同董事長林蔚山因通達案去年2月辭去董事及董事長，董事會推選林郭文艷擔任董事長，成為大同創業百年來首位女性董座。

林郭文艷是林蔚山的妻子，也是左右手，她從總經理升任董座，力圖振作，要求各事業群提升大同品牌價值，增進本業利益，致力改善投資收益，並積極轉型跨入太陽光電。

無奈大環境時不我與，太陽能產業價格急落致使太陽能矽晶圓廠的綠能虧損加遽，以中小型面板為主的華映，抵擋不過大陸動輒8.6代、10代廠的競爭，業績一直難有起色，虧損爆表，比綠能更為嚴重。

去年12月，華映與綠能同日爆發財務危機。華映不堪面板市況轉弱與產業競爭，向法院聲請重整及緊急處分；綠能則向經濟部申請債權債務協商。兩大轉投資事業同時亮起紅燈，成為燙手山芋，對大同更為沈重的負擔及包袱。