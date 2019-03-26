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獨／愛犬才剛走、弟弟驚爆驟逝 孟耿如雙重打擊堅強扛起家

韓國瑜再搶9億訂單 累計53億突破原預估50億大關

VHQ-KY去年EPS為13.47元 創歷史新高

2019-03-26 19:13經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

影視特效製作公司VHQ-KY(4803)今（26）日發布去年財報，營收18.49億元，稅後純益為5.05億元，年增56％，每股稅後純益（EPS）13.47元，創歷史新高，因公司電影特效與網劇後製業務大幅成長，及完成收購木星時代七成股權開始認列其電視劇製作收入。

VHQ董事會今亦通過去年度盈餘分配案，將配發現金股利7元，以VHQ今日收盤價159元計，現金殖利率4.4％。

VHQ表示，公司於去年第4季完成收購木星時代七成股權，挹注整體營收獲利，去年木星時代製作大型戰爭偶像電視劇「奔向延安」，已將首輪播放權售予中國大陸一線電視台，VHQ於合併報表認列該劇的製作收入達2.54億元，未來可望逐次認列其他影音平台播放授權金。

今年展望，VHQ提到，整體訂單能見度延長至今年底，目前在手電影及網劇影像後製作品數量及製作費用均較去年有所成長，其中超過六成為科幻及古裝類的大型作品；受惠近期大陸政府針對演員陰陽合同事件亂象，要求電影製作方需將演員總成本降低至四成以下，以提高大陸國產電影內容及影片的精緻度，預估在此政策推動下，大陸國產電影的後製特效費用占整體電影製作預算比重，將可提升至一至兩成以上，VHQ身為大陸影像後製廠商，將可望持續受惠。

VHQ也表示，繼與Facebook合作後，公司近期在Netflix官方後製合作徵選中，通過藝術創意、畫面呈現、影像構圖、編繪技術等各項專業技術審核，成為亞洲唯二的影像後製合作夥伴；目前已與Netflix開始進行第一部華人題材玄幻類大型網劇的特效後製業務，全劇由美國總部主導開發，預計今年第2季起將陸續入帳，VHQ並與Netflix積極洽談後續合作事宜，為公司拓展國際市場再下一城。

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