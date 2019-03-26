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獨／愛犬才剛走、弟弟驚爆驟逝 孟耿如雙重打擊堅強扛起家

韓國瑜再搶9億訂單 累計53億突破原預估50億大關

這家公司獲利創新高 殖利率超過8%

2019-03-26 19:08經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

貨物代理業者台驊投控（2636）公布2018年財報，稅後純益3.66億元，年增率高達45.05%，每股純益（EPS）為3.07元，大幅優於前年的2.07元，雙創台驊掛牌以來新高。

台驊董事會決議配發每股現金股利2.2元，以26日收盤價26.25元計算，現金殖利率8.4%。

台驊表示，從2017開始到2018年受到中美貿易摩擦影響，國際間經貿環境產生重大變化，尤其供應鏈被迫進行調整，物流產業也不例外受到波及，開始從量變轉為質變。台驊因應詭譎多變的環境，已提早將內部事業群業務資源充分整合，同時進行多元市場及多元產品的策略投資布局。

去年營業規模突破歷史新高，營收達115.36億元，較2017年成長9.5%，連續二年營收突破百億元。稅後純益及EPS則雙創歷史新高。

台驊強調，因為業務附加價值高，毛利率連續二年超過17%，高於同業中菲行14.2%及捷迅10.5%。

法人表示，台驊目前本益比約八倍，與貨代同業約10至11倍，及其他快遞倉儲同業12至30倍來比較仍屬偏低。

展望2019年，台驊指出，國際海事組織（IMO）限硫令2020年開始實施，今年航商將擴大舊船拆解力道，提前淘汰舊船，因此預期海運市場的供需將有機會接近平衡。

以空運市場來看，目前受到電子消費產品的需求力道不如預期，空運市場在農曆年節後將迎來淡季，但跨境電商貿易仍持續蓬勃發展，將可成為支撐空運市場成長力道之一。

近期美國與中國似乎接近達成協議，美國針對至少2千億美元中國製商品加徵的關稅將可望撤回；北京方面則承諾結構性經濟改革，並且取消對美國商品的報復性關稅。

台驊認為，此舉有助於全球經貿環境降低其不確定性，對於中國進出口甚至亞洲整體貿易量均可望增加。擴大內需市場已經成為中國國家發展策略，因此對中國進口物流的發展潛力樂觀看待。

台驊營收

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