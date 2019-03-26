櫃買中心債券ETF 再添二檔新兵

2019-03-26 18:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



櫃買市場27日再添二檔債券ETF上櫃掛牌，分別為「富邦中國美元投資等級債券ETF」(00784B；簡稱：富邦中國投等債）及「富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF」（00785B；簡稱：富邦金融投等債)。

富邦中國中証中小500 ETF經理人楊貽甯表示，受到中國證監會關注非法場外配置、川習會延至6月的影響，近期A股走勢呈現高檔震盪，預期年初以來的跌深反彈資金行情已走到一個段落，而在中國基本面下行的過程，業績看好的公司將在盤整中脫穎而出。其中，中証小盤500指數中，半數以上公司屬於中國戰略新興產業，其中新一代信息技術、生物、高端裝備製造占據超過50%權重。加上中証小盤500指數估值評價仍相較其歷史位置偏低，長期持續看好。

此外，5月MSCI將提高A股納入權重由5%至10%，並以10%的權重加入中國創業板大型股，8月將進一步提升中國大型股納入權重至15%；最後11月將中國大型股納入權重再提升至20%，並以新權重納入中型股（含創業板），楊貽甯指出，根據MSCI評估報告，此次A股納入因子提升3倍至20%，預計將吸引高達679億美元的增量資金流入A股，其中有逾823億人民幣的資金將流入中型股與創業板股，顯示後市A股資金行情不看淡，短期只要回檔修正，反提供另一個進場布局的好時點。

富邦中國中証中小500 ETF基金追蹤指數即為中証小盤500指數，另外兩檔子基金--富邦中國美元投資等級債券ETF追蹤的富時中國美元投資等級債指數，鎖定中國美元投資等級債；富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF追蹤的富時全球銀行產業10年以上美元投等債指數，成分股將挑選基本面展望佳、受惠政策題材面挹注及未來前景看好之利基型銀行產業。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益強調，這兩檔可說是雙核心投資等級債，歷史經驗顯示，美國升息循環進入後期或降息階段，此時反提供投資等級債進場好時點，今年可望延續長多格局。

櫃買中心表示，為鼓勵小額投資人參與國內外債券市場投資，現正舉辦ETF獎勵活動，投資人只要於活動期間參與上櫃ETF交易，每月累積債券成分或國內成分股之上櫃ETF成交量達10交易單位以上，即可獲得百貨公司禮券1,000元抽獎機會。