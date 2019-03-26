懸缺10個月 羅贊興升證交所副總經理

2019-03-26 17:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



證交所懸缺近10個月的副總職位終於有新人選！證交所今（26）日召開例行董事會，副總經理暨發言人陳麗卿宣布，上市一部協理羅贊興將升任副總經理，補先前楊朝榮懸缺的副總一職。另外，交易部經理謝俊欽及電腦規劃部經理趙龍，同時升任為協理。

陳麗卿強調，今天人事案通過後，仍需由主管機關通過才定案。至於羅贊興升任副總會否同時兼任發言人？陳麗卿說還是他負責對外發言工作。