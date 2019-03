2018《亞元雜誌》票選 元大證十二度蟬聯最佳證券商

《亞元雜誌》(Asiamoney)年度票選結果出爐,元大證券再度獲得各大海內外金融機構青睞,在超過3,000家專業機構、6,500份問卷票選中脫穎而出,強勢問鼎「台灣最佳證券經紀商」(BestLocal Brokerage)、「台灣最佳研究團隊」(Best for Overall Country Research)以及「台灣最佳銷售服務券商」(Best Overall Sales Services)等三項大獎,其中「台灣最佳證券經紀商」更是連續十二年獲得此項殊榮,顯見元大證券團隊的專業服務,深獲客戶支持與肯定。

面對市場起伏,元大證券向來深信「沒有最好的服務、只有更好的服務」。為了投資人的需求元大證券不畏創新與改變,不論是積極響應主管機關政策,於近日獲准成為外匯證券商,投資人交割複委託業務將不再受到繁瑣換匯手續的困擾,提供更便捷的一站式服務;亦或是推出搭載強大AI智能的選股「投資先生」APP,配合元大投顧專業團隊,篩選出每日精選個股與短、中長期標的,提供投資人披沙揀金的策略選擇,其軟體的創新與用心,更讓元大證二度獲頒「經濟部數位內容產品獎─年度最佳產品獎」,且是唯一獲獎的券商,不只顯示元大證券於Fintech深耕的優異成果,更展現元大證券持續不斷為投資人提供更新、更好、更專業服務的用心。