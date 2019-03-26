台驊去年獲利創上市來新高 擬配發每股現金股利2.2元

2019-03-26 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



台驊（2636）今（26）日董事會通過去年獲利再創佳績，去年營收年增率僅9.48%，多元市場及多元產品的策略投資佈局，然而在全年稅後純益為3.66億元，年增率達45%，EPS為3.07元，寫下台驊掛牌以來的最佳成績。

另外，台驊董事會也決議，以目前流通在外股數換算，擬配發每股現金股利2.2元，以今天收盤價計算，現金殖利率約8.4%，將於6月21日召開本年度股東常會。

不只去年營運很好，展望新年度營運概況還是有機會比去年好。以空運市場來看，目前受到電子消費產品的需求力道不如預期，空運市場在農曆年節後將迎來淡季，但跨境電商貿易仍持續蓬勃發展，將可成為支撐空運市場成長力道之一。

近期美國與中國似乎接近達成協議，美國針對至少兩千億美元中國製商品加徵的關稅將可望撤回；北京方面則承諾結構性經濟改革，並且取消對美國商品的報復性關稅。此舉有助於全球經貿環境降低其不確定性，對於中國進出口甚至亞洲整體貿易量均可望增加。擴大內需市場已經成為中國國家發展策略，因此對中國進口物流的發展潛力樂觀看待。

隨著中美貿易戰持續影響全球經貿環境，全球供應鏈結構正在進行區域轉移，其中受惠最大的就是擁有人口及土地紅利的東南亞。台驊集團在東南亞市場已深耕十多年，目前在越南、泰國、新加坡、馬來西亞、柬埔寨、印尼各國建立超過10個以上據點，去年第4季併購新加坡ATP公司，引入高通(Qualcomm)等國際大型客戶，並已逐漸增加貢獻。

2018東南亞區營收成長近20%，今年前二月更成長近94%。今年還將新設立菲律賓公司，集團未來在東協市場將陸續擘畫完整的版圖。