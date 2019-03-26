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中籤率1.54% 興櫃股王緯穎3/27以每股248元上市

2019-03-26 16:55經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

興櫃股王緯穎(6669)去年每股純益38元，創歷史新高，今(26)日以384元在興櫃市場收盤，明日將以每股248元掛牌上市，市場期待蜜月行情的表現；先前公開申購時總吸引超過25萬人參與，過程中凍結逾643億元的資金，中籤率僅1.54%。

緯穎是專注在超大型資料中心及雲端基礎架構的解決方案供應商，成立7年來，營收及獲利呈現三級跳，去年全年度營收1,811億元，稅後純益55.78億元，EPS 38元，都再創歷史新高，已成為美系一線資料中心的關鍵合作夥伴，受惠於人工智慧、5G與物聯網的發展，預計將持續帶動超大型雲端資料中心的成長。

緯穎上市承銷案以競價拍賣進行，最高得標價格高達450元，競拍得標加權平均價格349.32元，約為競拍底價215.65元的1.62倍；公開申購價為248元，總計吸引超過25萬人參與申購，申購過程中凍結逾643億元的資金，中籤率僅1.54%。

展望未來，緯穎表示，已在全球前四大雲端服務供應商切入兩大客戶，且都取得主要供應商地位；除在主要客戶維持占有率外，為求公司長期經營的穩定與成長，積極參與OCP Global Summit、台北國際電腦展Computex及CloudFest，並發表多篇技術白皮書，展示公司開發的最新產品與創新技術，維持與關鍵伙伴與潛在客戶良好互動。

緯穎指出，除持續深耕現有大型資料中心市場，也會積極開發新商機並密切追蹤AI、IoT、邊緣運算及5G應用等市場。根據資策會(MIC)預估，全球雲端服務市場規模將由2015年的373億美元成長至2020年的932億美元，年複合成長率高達20.1%，顯示雲端服務市場仍有大幅度的成長空間；Cisco預估2016年至2021年超大型資料中心將由338座成長至628座，年複合成長率高達13%，顯示資料中心需求隨著雲端服務市場不斷成長。

緯穎強調，未來在人工智慧、5G與互聯網的蓬勃發展下，雲端服務會更加多元化發展；緯穎在業界的良好聲譽將有助於持續拓展各類型雲端資料中心客戶，包括社群媒體、電子交易、互聯網服務、電信商及Web服務等領域。

雲端服務

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