康和證2毫秒下單 高速衝向逐筆交易

2019-03-26 16:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



因應逐筆交易制度明年正式上線，康和證券今（26）日宣布，耗時三年自行研發的新證券電子交易系統已完成測試並正式上線，以平均每筆交易下單（含風控）2毫秒的速度領先同業，成為國內首款由券商獨立開發完成的證券交易系統，不僅代表證券業在金融科技重大基礎建設劃時代的突破，也宣告康和證券已具備建構高頻交易與程式交易系統的堅強實力。

康和證券今日發表自行研發的新證券電子交易系統，同時邀請策略合作夥伴IT品牌大廠華碩電腦一起來見證這歷史的一刻，這是國內券商首度與台灣自創品牌合力打造的證券電子交易系統，意義深遠。未來雙方將深化策略聯盟夥伴關係，共同為創建更多更強大的國人自製MIT證券交易系統而努力。

康和證券表示，新證券電子交易系統是國內第一個採用開放架構（open-architecture）技術、完全引進開放源碼（open-source）資源的證券交易系統，而「開放架構技術」與「開放源碼」也是當今資訊界的主流技術，已廣泛為新創事業所運用。

康和證券的新證券電子交易系統，平均每筆交易下單（含風控）速度為2 ms（2毫秒，即0.002秒），是國內證券商中，速度最快的交易系統，不但是電子下單客戶的最佳選擇，更是高速交易客戶的必備利器。

康和證券強調，新版電子交易系統在速度上不僅是舊系統的25倍，可以完全負荷逐筆交易的資訊負擔，更重要的是，新系統全數由康和證券自行開發及維運，但成本僅需舊系統的1/10。

康和證券集團董事長鄭大宇分析，下單速度決定交易賺賠的趨勢已然到來，如何透過金融科技的創新，為投資人爭取毫秒之間的優勢，是券商的共同議題。

康和證券以金融科技創新者自許，近幾年廣徵各界菁英建立優秀團隊，積極提升軟體自製能力，以自行研發取代委外開發，逐步紮根，如今康和IT系統的關鍵技術自製率已高達90%。

鄭大宇表示，看準逐筆交易上路之後衍生的新交易型態，康和搶先出擊，透過提升軟硬體設備，創造差異化的技術與服務，提供客戶VIP級的尊榮與滿足，未來更將以智慧化的快速數位服務，打造以客戶為中心的優質證券金融服務。

華碩電腦伺服器事業部總經理金慶柏指出，這次康和證券集團採用華碩伺服器ESC4000及RS720系列機種作為高效能運算平台。華碩品質優良擁有伺服器及工作站研發團隊，致力於硬體設計、軟韌體整合，並針對不同產業應用進行效能調校、最佳化，廣受企業主青睞，亦為其採購伺服器系統及工作站等IT設備的指定首選。

華碩也參與國網中心台灣杉二號AI超級電腦，建構雲端服務、大數據與AI平台，整合集團內部軟硬體資源，在最短期間完成此極具挑戰性的全球指標任務，在全球500大高速計算主機排名第20名，締造台灣超級電腦入榜有史以來最佳成績。並獲得國際性標準性能評試機構—SPEC用於測量密集運算效能的標準測試中，以強大傑出的運算效能，創下世界第一的傲人紀錄！大幅減少延遲、提升整體系統效能，並在應用中滿足各種嚴苛工作負載，為企業用戶帶來最無與倫比的IT解決方案。